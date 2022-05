Il Manchester City paga la clausola rescissoria di Haaland | l’annuncio già la prossima settimana

(Di lunedì 9 maggio 2022) La stagione delpuò considerarsi molto importante, ma l’obiettivo della dirigenza è quello di alzare l’asticella. La squadra si prepara a vincere il campionato inglese, a tre giornate dal termine il vantaggio sul Liverpool è di tre punti. Nell’ultima giornata la squadra di Guardiola ha vinto senza problemi contro il Newcastle, mentre il Liverpool si è fermato contro il Tottenham. Ildovrà affrontare Wolves e West Ham in trasferta e Aston Villa in casa. Il rendimento in Champions League è stato comunque ottimo, ma i Citizen sono stati eliminati in semifinale dal Real Madrid. Ilè una squadra molto forte, ma ha manifestato qualche problema dal punto di vista realizzativo. Ecco perché ha deciso di correre ai ripari, è vicinissimo un grandissimo colpo di mercato: ...

Stando a quanto riportato dal The Athletic, è tutto fatto tra il Manchester City e Erling Haaland, con i Citizens che potrebbero annuciarlo già durante questa settimana. Secondo il sito inglese l'affare sarebbe già concluso con l'attaccante norvegese.