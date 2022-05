Il Macron II si trova davanti la sfida del nuovo mondo post guerra in Ucraina (Di lunedì 9 maggio 2022) La guerra russa contro l’Ucraina stravolge il paesaggio geopolitico in cui Emmanuel Macron si muoverà durante il suo secondo mandato – scrive Luc de Barochez –. Lo costringe a ripensare i fondamentali della nostra diplomazia e a ripensare il suo progetto di rifacimento dell’Unione europea. davanti a noi emergono quattro questioni essenziali mentre il conflitto ucraino – che, in realtà, dura già da otto anni – rischia di prolungarsi per tutta la durata del suo nuovo quinquennio, se non oltre. Prima questione: come può la Francia restare una “potenza di equilibrio” – un paese medio ma influente sulla scena mondiale, capace di contribuire alla risoluzione dei conflitti – dopo il fallimento del suo avvicinamento a Mosca? La guerra ha preso il presidente della Repubblica francese in ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 maggio 2022) Larussa contro l’stravolge il paesaggio geopolitico in cui Emmanuelsi muoverà durante il suo secondo mandato – scrive Luc de Barochez –. Lo costringe a ripensare i fondamentali della nostra diplomazia e a ripensare il suo progetto di rifacimento dell’Unione europea.a noi emergono quattro questioni essenziali mentre il conflitto ucraino – che, in realtà, dura già da otto anni – rischia di prolungarsi per tutta la durata del suoquinquennio, se non oltre. Prima questione: come può la Francia restare una “potenza di equilibrio” – un paese medio ma influente sulla scena mondiale, capace di contribuire alla risoluzione dei conflitti – dopo il fallimento del suo avvicinamento a Mosca? Laha preso il presidente della Repubblica francese in ...

Advertising

MarcoNovena : @Aria7Ros E poi viene la domanda che non trova mai risposta: dunque apriamo una trattativa di pace con Putin che ha… - Sabri_Signo : Questi sondaggi sono come il testa a testa annunciato tra Macron e Le Pen, un desiderio più che la realtà. Il dramm… - Roberto47750012 : @baffi_francesco Francesco, ma il meglio dove sta io non riesco a vederlo, Conte, Letta. Unico elemento positivo è… - geekeconomist : RT @nmirotti: @andreapurgatori Macron è il Presidente di turno UE, dunque si muove a pieno titolo e le elezioni le ha appena vinte. Piuttos… - giorgiovascotto : RT @nmirotti: @andreapurgatori Macron è il Presidente di turno UE, dunque si muove a pieno titolo e le elezioni le ha appena vinte. Piuttos… -