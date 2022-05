Il Giorno della non vittoria per Putin (Di lunedì 9 maggio 2022) Forse stando ai piani iniziali, il Giorno della vittoria, oggi 9 maggio, in cui la Russia commemora la resa dei nazifascisti nel 1945 (che per ragioni di fuso, ai tempi, altrove si ricorda l’8 maggio) doveva essere quello in cui Vladimir Putin avrebbe celebrato la conquista dell’Ucraina. Poi visto che quelli sono saltati, altre voci dicevano che sarebbe potuto diventare il Giorno in cui il presidente russo avrebbe annunciato una mobilitazione generale e iniziato a chiamare “guerra” la cosiddetta “operazione militare speciale”, con cui il Cremlino battezza l’invasione ucraina. Per ragioni concatenate, non è stato né l’uno né l’altro. Probabile che siano state previsioni non veritiere, ma è innegabile che tutto è stato complicato da una serie di errori di valutazione e organizzazione tattica che non ... Leggi su formiche (Di lunedì 9 maggio 2022) Forse stando ai piani iniziali, il, oggi 9 maggio, in cui la Russia commemora la resa dei nazifascisti nel 1945 (che per ragioni di fuso, ai tempi, altrove si ricorda l’8 maggio) doveva essere quello in cui Vladimiravrebbe celebrato la conquista dell’Ucraina. Poi visto che quelli sono saltati, altre voci dicevano che sarebbe potuto diventare ilin cui il presidente russo avrebbe annunciato una mobilitazione generale e iniziato a chiamare “guerra” la cosiddetta “operazione militare speciale”, con cui il Cremlino battezza l’invasione ucraina. Per ragioni concatenate, non è stato né l’uno né l’altro. Probabile che siano state previsioni non veritiere, ma è innegabile che tutto è stato complicato da una serie di errori di valutazione e organizzazione tattica che non ...

