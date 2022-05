Il "Gattopardo" diventa una serie tv (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Gattopardo. La serie. Non è uno scherzo, è uno dei tanti progetti annunciati da Netflix Italia che ieri ha inaugurato il suo ufficio di Roma. Segno di un rinnovato impegno produttivo nel nostro paese. Non par vero: è lo stesso paese che qualche giorno addietro ha lamentato i cinema deserti. Nel resto d’Europa frequentazione e biglietti sono tornati dopo la pandemia a livelli soddisfacenti, l’Italia ancora si dibatte in gravi difficoltà. O Netflix investe in Italia sbagliando i suoi calcoli (e prima o poi la bolla finirà per scoppiare) oppure il disinteresse del pubblico italiano per il cinema e i prodotti audiovisivi non è cosi radicato. Il problema riguarda le sale: i film e le serie che ti raggiungono sul divano di casa li guardi volentieri (dormicchiando, magari: le piattaforme hanno standard bassi). Gli italiani non hanno perso ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 maggio 2022) Il. La. Non è uno scherzo, è uno dei tanti progetti annunciati da Netflix Italia che ieri ha inaugurato il suo ufficio di Roma. Segno di un rinnovato impegno produttivo nel nostro paese. Non par vero: è lo stesso paese che qualche giorno addietro ha lamentato i cinema deserti. Nel resto d’Europa frequentazione e biglietti sono tornati dopo la pandemia a livelli soddisfacenti, l’Italia ancora si dibatte in gravi difficoltà. O Netflix investe in Italia sbagliando i suoi calcoli (e prima o poi la bolla finirà per scoppiare) oppure il disinteresse del pubblico italiano per il cinema e i prodotti audiovisivi non è cosi radicato. Il problema riguarda le sale: i film e leche ti raggiungono sul divano di casa li guardi volentieri (dormicchiando, magari: le piattaforme hanno standard bassi). Gli italiani non hanno perso ...

