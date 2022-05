Il fallimento della marina russa e la (mancata) lezione delle Falklands (Di lunedì 9 maggio 2022) I fallimenti della marina militare russa avvenuti alla metà di aprile con l'affondamento dell'incrociatore Moskva, più recentemente con il danneggiamento della Ammiraglio Makarov, infine con la distruzione di una dozzina tra unità di trasporto mezzi e motovedette, costituisce la prima vera battaglia navale da quarant'anni a oggi, ovvero dalla guerra delle Falklands, quando Regno Unito e Argentina bersagliarono le rispettive flotte facendo colare a picco l'incrociatore argentino Belgrano (silurato dal sommergibile Conqueror), e quello inglese Sheffield, quest'ultimo colpito da un missile Exocet lanciato da un velivolo Super Etendard. Alla fine del conflitto gli inglesi avevano perso due cacciatorpediniere e gli argentini sei unità. Il 4 maggio 1982, due giorni dopo l'affondamento ... Leggi su panorama (Di lunedì 9 maggio 2022) I fallimentimilitareavvenuti alla metà di aprile con l'affondamento dell'incrociatore Moskva, più recentemente con il danneggiamentoAmmiraglio Makarov, infine con la distruzione di una dozzina tra unità di trasporto mezzi e motovedette, costituisce la prima vera battaglia navale da quarant'anni a oggi, ovvero dalla guerra, quando Regno Unito e Argentina bersagliarono le rispettive flotte facendo colare a picco l'incrociatore argentino Belgrano (silurato dal sommergibile Conqueror), e quello inglese Sheffield, quest'ultimo colpito da un missile Exocet lanciato da un velivolo Super Etendard. Alla fine del conflitto gli inglesi avevano perso due cacciatorpediniere e gli argentini sei unità. Il 4 maggio 1982, due giorni dopo l'affondamento ...

