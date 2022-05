Il dolce messaggio di Veronica Peparini dopo l’eliminazione di Dario da Amici 21 (Di lunedì 9 maggio 2022) Non sono mancate le polemiche dopo quello che è successo nel corso della semifinale di Amici 21 e dopo il trattamento che Dario ha ricevuto un po’ da parte di tutti, non solo della Celentano. Costretto a ballare dopo un vero e proprio attacca di panico, senza l’appoggio di nessuno. Chiaro, noi non abbiamo visto tutto quello che è successo e forse nelle parti tagliate, Dario ha avuto modo di ricevere il supporto che meritava in quella situazione complicata ma sta di fatto che alla fine, con un cambio di regolamento di cui nessuno era a conoscenza, il solo a non accedere alla finale è stato proprio lui. Una cosa che il pubblico non ha molto apprezzato. In queste ore via social c’è stata una vera e propria ondata di affetto per Dario e anche Veronica ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 9 maggio 2022) Non sono mancate le polemichequello che è successo nel corso della semifinale di21 eil trattamento cheha ricevuto un po’ da parte di tutti, non solo della Celentano. Costretto a ballareun vero e proprio attacca di panico, senza l’appoggio di nessuno. Chiaro, noi non abbiamo visto tutto quello che è successo e forse nelle parti tagliate,ha avuto modo di ricevere il supporto che meritava in quella situazione complicata ma sta di fatto che alla fine, con un cambio di regolamento di cui nessuno era a conoscenza, il solo a non accedere alla finale è stato proprio lui. Una cosa che il pubblico non ha molto apprezzato. In queste ore via social c’è stata una vera e propria ondata di affetto pere anche...

