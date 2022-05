Il discorso di Putin terza parte | ' La nostra forza sono i nostri militari | di tante etnie | che combattono insieme'

(Di lunedì 9 maggio 2022) L'ultima, la più patriottica, deldel presidente russo a Mosca, nella piazza Rossa per ricordare la vittoria sul nazismo: 'per la Russia, per la vittoria, ...

Advertising

riotta : Putin, il dittatore più sopravvalutato della Storia. Il discorso del 9 maggio, che doveva far tremare il mondo impu… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Quello di #Putin era un discorso molto atteso, sicuramente storico e da leggere attentamente: ecco… - fattoquotidiano : 'COMBATTETE CONTRO I NAZISTI' Ecco uno dei passaggi del discorso di Vladimir Putin. Qui si rivolge a chi sta combat… - Nik_Randazzo : RT @ZappingRadio1: A #Zapping @gloquenzi alle 18:38 La Festa dell'Europa @davcarretta Il discorso di #Putin con @paolo_magri La parata del… - giovamartinelli : Micro-Thread E niente, anche il Gen. Bertolini è definitivamente 'perso'... ! «C'è stata una qualche apertura di Ze… -

L'ultima parte, la più patriottica, deldel presidente russo a Mosca, nella piazza Rossa per ricordare la vittoria sul nazismo: 'per la Russia, per la vittoria, ...L'ultima parte, la più patriottica, deldel presidente russo a Mosca, nella piazza Rossa per ricordare la vittoria sul nazismo: 'per la Russia, per la vittoria, ...Tuttavia, i residenti sembrano indifferenti ai timori che il presidente russo Vladimir Putin possa annunciare un'escalation dell'invasione russa in Ucraina durante il suo discorso alla parata ...In occasione dell’anniversario della vittoria russa sul nazismo del 9 maggio, contrariamente alle aspettative, Putin non ha fatto nuove annunciazioni di vittoria (essendosi gli ucraini messi di ...