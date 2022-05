Il delirante discorso di Putin per celebrare la vittoria nella guerra mondiale (e la sconfitta a Kiev) (Di lunedì 9 maggio 2022) Pubblichiamo il discorso integrale di Vladimir Putin alla parata militare in occasione del 77° anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. ***** Cari cittadini della Russia! Cari reduci! Compagni soldati e marinai, sergenti e sottufficiali, uomini della guardiamarina! Compagni ufficiali, generali e ammiragli! Mi congratulo con voi per il Grande Giorno della vittoria! Difendere la Patria, quando si stava decidendo il suo destino, è sempre stato sacro. Con un grande senso di genuino patriottismo i miliziani di Minin e Pozharsky combatterono per la Madrepatria, attaccarono a Borodino, sfidarono il nemico vicino a Mosca e Leningrado, Kiev e Minsk, Stalingrado e Kursk, Sebastopoli e Kharkov. E così ora, in questi giorni, state combattendo per ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 9 maggio 2022) Pubblichiamo ilintegrale di Vladimiralla parata militare in occasione del 77° anniversario dellaSeconda. ***** Cari cittadini della Russia! Cari reduci! Compagni soldati e marinai, sergenti e sottufficiali, uomini della guardiamarina! Compagni ufficiali, generali e ammiragli! Mi congratulo con voi per il Grande Giorno della! Difendere la Patria, quando si stava decidendo il suo destino, è sempre stato sacro. Con un grande senso di genuino patriottismo i miliziani di Minin e Pozharsky combatterono per la Madrepatria, attaccarono a Borodino, sfidarono il nemico vicino a Mosca e Leningrado,e Minsk, Stalingrado e Kursk, Sebastopoli e Kharkov. E così ora, in questi giorni, state combattendo per ...

Advertising

Demcorinth : RT @Iperbole_: E mentre i putiniani d'Italia di destra e 'sinistra' sono eccitati dal delirante discorso di #Putin in corso, in Russia a sc… - piergio71 : RT @Iperbole_: E mentre i putiniani d'Italia di destra e 'sinistra' sono eccitati dal delirante discorso di #Putin in corso, in Russia a sc… - AMarco1987 : Il delirante discorso di Putin per celebrare la vittoria nella guerra mondiale (e la sconfitta a Kiev)… - MelgerTina : @senzasinistra @gred_vet In Francia e Germania non so, ma in Spagna il PUB è dominante e, tra l'altro, non c'è prat… - gianpi56 : RT @Iperbole_: E mentre i putiniani d'Italia di destra e 'sinistra' sono eccitati dal delirante discorso di #Putin in corso, in Russia a sc… -