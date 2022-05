Il Cremlino e gli ospiti nella tv italiana Cosa dice il Copasir

(Di lunedì 9 maggio 2022) Mercoledì 11 maggio: Mario Parente, direttore dell’Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna). Giovedì 12 maggio: Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai. Mercoledì 18 maggio: Giacomo Lasorella, presidente dell’AgCom. Con le audizioni di questi tre soggetti ilha deciso di accendere un faro sulla presenza di opinionisti stranieri nei talk show italiani. Non ci sarebbe soltanto il giornalismo o il caso: potrebbe essere “un’operazione di disinformazione organizzata e pensata a monte da uomini del governo russo”, spiega Repubblica. Il quotidiano aggiunge che “il sospetto non nasce per caso ma da una serie di circostanze emerse nel corso delle ultime audizioni”. L’ultimo audito è stato, martedì 3 maggio, Giovanni Caravelli, direttore dell’Aise (Agenzia informazioni per la sicurezza esterna). Prima ancora era stato sentito, giovedì 28 aprile, Lorenzo ...

repubblica : 'Il Cremlino paga gli opinionisti nei talk show italiani', allarme dei Servizi. Così la propaganda russa entra nell… - RaiNews : Samoylenko ha spiegato che se gli ucraini dovessero arrendersi avrebbero una chance molto bassa di sopravvivere dat… - lorepregliasco : Solo il 7% degli italiani dice di stare dalla parte della Russia, ma gli stessi intervistati pensano che il 17% deg… - Toynagual40 : RT @janavel7: 'Il Cremlino paga gli opinionisti nei talk show italiani', allarme dei Servizi. Così la propaganda russa entra nella nostra t… - SASam1714 : RT @repubblica: 'Il Cremlino paga gli opinionisti nei talk show italiani', allarme dei Servizi. Così la propaganda russa entra nella nostra… -

Per la Russia, la Nato aveva " altri progetti ", in quanto secondo il" Avevano preparato ... BIDEN vs PUTIN/ La "tattica" Usa per confondereobiettivi e arrivare alla guerra NATO E GIORNO ...Sono molte migliaia meno rispetto allo scorso anno,altri evidentemente sono impegnati al ... Sono pochi minuti, troppo pochi in verità per una ricorrenza simile, e il leader delchiude ...Poi il leader del Cremlino ha chiesto un minuto di silenzio in ricordo di coloro che “hanno perso la vita” per la Russia. “La Russia ha chiesto di avere un dialogo sicuro con l’Occidente. I paesi ...La celebrazione del Giorno della Vittoria è iniziata anche a Kherson, città occupata dai russi. A Mosca, intanto, è stato cancellato lo show aereo sulla Piazza Rossa a causa delle avverse condizioni m ...