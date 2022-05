Il compagno Peppino Impastato: assassinato dalla mafia, vivo per sempre nei nostri cuori (Di lunedì 9 maggio 2022) di Dan. Am. Tanti anni sono passati. Era il 9 maggio del 1978, lo stesso giorno in cui le Brigate Rosse facevano ritrovare a Roma il corpo di Aldo Moro, quando Peppino Impastato fu ucciso a Cinisi (... Leggi su globalist (Di lunedì 9 maggio 2022) di Dan. Am. Tanti anni sono passati. Era il 9 maggio del 1978, lo stesso giorno in cui le Brigate Rosse facevano ritrovare a Roma il corpo di Aldo Moro, quandofu ucciso a Cinisi (...

Advertising

biondifil : 44 anni come oggi moriva il compagno Peppino, eroe dell'anti mafia. Onore a lui e alla sua grande mamma.… - carutig : RT @mgsnazionale: Il 9 Maggio 1978 Peppino Impastato veniva ucciso dalla mafia. Peppino era un ragazzo come noi, era un compagno, e noi non… - Ereda_V : RT @mgsnazionale: Il 9 Maggio 1978 Peppino Impastato veniva ucciso dalla mafia. Peppino era un ragazzo come noi, era un compagno, e noi non… - mgsnazionale : Il 9 Maggio 1978 Peppino Impastato veniva ucciso dalla mafia. Peppino era un ragazzo come noi, era un compagno, e n… - francescofort98 : RT @assinistradotit: In memoria del Compagno Peppino Impastato, Eroe siciliano assassinato dalla Mafia e dallo Stato, il 9 Maggio 1978 a Ci… -