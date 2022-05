Il club del sesso cerca dipendenti: «Stipendi fino a 3mila euro, ma non trovo nessuno: le mogli non vogliono» (Di lunedì 9 maggio 2022) In tempi in cui ristoranti e locali lamentano la mancanza di personale, a fronteggiare lo stesso problema ci sono anche i club del sesso. Accade a Villach, cittadina della Carinzia (Austria) vicina ai confini italiano e sloveno, dove il titolare del club ‘Andiamo’, Cristiano Fabris, originario di San Donà di Piave, sta cercando baristi, receptionist e cuochi, ma non riesce a trovarli. Il motivo? Le loro mogli e fidanzate non vogliono. Come scrive oggi il quotidiano Il Gazzettino, Fabris si è trasferito nel 2018 in Austria, dove la prostituzione è legale, e da qualche anno dedica tutte le sue energie al rilancio del “centro benessere per uomini”. Ma a mancare all’appello sono, appunto, i dipendenti: «Dopo le chiusure dovute all’emergenza sanitaria e una ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 9 maggio 2022) In tempi in cui ristoranti e locali lamentano la mancanza di personale, a fronteggiare lo stesso problema ci sono anche idel. Accade a Villach, cittadina della Carinzia (Austria) vicina ai confini italiano e sloveno, dove il titolare del‘Andiamo’, Cristiano Fabris, originario di San Donà di Piave, stando baristi, receptionist e cuochi, ma non riesce a trovarli. Il motivo? Le loroe fidanzate non. Come scrive oggi il quotidiano Il Gazzettino, Fabris si è trasferito nel 2018 in Austria, dove la prostituzione è legale, e da qualche anno dedica tutte le sue energie al rilancio del “centro benessere per uomini”. Ma a mancare all’appello sono, appunto, i: «Dopo le chiusure dovute all’emergenza sanitaria e una ...

capuanogio : La #Juventus corre ai riapri dopo i troppi infortuni di questa stagione. Sotto osservazione il settore della prepar… - TMit_news : Nemmeno Verona spaventa il #Milan ??. Vittoria in rimonta, primo posto confermato ?? e altro passo in avanti verso lo… - Inter : FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mino Raiola: a lui e a tutti i suoi cari… - JeriCool94 : Nel 2022 si tende ancora ad esaltare la storia bellissima del Leicester Ma il Milan nel 2022 non si becca manco un… - JurijGagarin61 : @GennaroSpinaa 'Ennesima serata di grazia di Leao' come fosse un Di Marco qualunque e non uno dei giocatori più for… -