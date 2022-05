Il capo del colosso degli ogm Syngenta: “Dobbiamo smettere di coltivare bio altrimenti le persone in Africa muoiono” (Di lunedì 9 maggio 2022) Non possiamo più permetterci l’agricoltura biologica. Ne è convinto Erik Fyrwald, numero uno del gruppo svizzero Syngenta, oggi controllato dalla cinese ChemChina e colosso mondiale dei semi “biotecnologici” (in sostanza omg) e dei prodotti chimici per l’agricoltura. “Di fronte alla minaccia di una crisi alimentare globale, aggravata dalla guerra in Ucraina, è necessario rinunciare all’agricoltura biologica per ottenere rese produttive maggiori” ha affermato in un’intervista al quotidiano svizzero NZZ am Sonntag. Di fronte al fatto che i paesi ricchi “hanno l’obbligo di aumentare la loro produzione agricola per evitare una catastrofe globale” e che le rese dell’agricoltura biologica possono essere inferiori fino al 50% a seconda del prodotto, “la conseguenza indiretta è che le persone muoiono di fame in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Non possiamo più permetterci l’agricoltura biologica. Ne è convinto Erik Fyrwald, numero uno del gruppo svizzero, oggi controllato dalla cinese ChemChina emondiale dei semi “biotecnologici” (in sostanza omg) e dei prodotti chimici per l’agricoltura. “Di fronte alla minaccia di una crisi alimentare globale, aggravata dalla guerra in Ucraina, è necessario rinunciare all’agricoltura biologica per ottenere rese produttive maggiori” ha affermato in un’intervista al quotidiano svizzero NZZ am Sonntag. Di fronte al fatto che i paesi ricchi “hanno l’obbligo di aumentare la loro produzione agricola per evitare una catastrofe globale” e che le rese dell’agricoltura biologica possono essere inferiori fino al 50% a seconda del prodotto, “la conseguenza indiretta è che ledi fame in ...

