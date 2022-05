Il campione del tennis John McEnroe, contro se stesso nella prima partita virtuale del tennis (Di lunedì 9 maggio 2022) John McEnroe ha scritto pagine memorabili nella storia del tennis. Ha infatti collezionato ben 7 titoli di Grande Slam ed è stato a lungo il numero uno del ranking mondiale durante gli anni ’80. John McEnroe, 9/5/2022 – Computermagazine.itJohn McEnroe è stato anche amato e nel contempo odiato per il suo carattere decisamente sopra le righe fra continue discussioni con gli arbitri durante i match e racchette rotte, e proprio per questo è rimasto nel cuore delle persone ed in particolare degli amanti del tennis. Il 63enne tennista tedesco è tornato recentemente in campo per sfidare… se stesso. ESPN+ ha infatti trasmesso nelle scorse ore un ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 9 maggio 2022)ha scritto pagine memorabilistoria del. Ha infatti collezionato ben 7 titoli di Grande Slam ed è stato a lungo il numero uno del ranking mondiale durante gli anni ’80., 9/5/2022 – Computermagazine.itè stato anche amato e nel contempo odiato per il suo carattere decisamente sopra le righe fra continue discussioni con gli arbitri durante i match e racchette rotte, e proprio per questo è rimasto nel cuore delle persone ed in particolare degli amanti del. Il 63enneta tedesco è tornato recentemente in campo per sfidare… se. ESPN+ ha infatti trasmesso nelle scorse ore un ...

Advertising

SuperTennisTv : ? SENSAZIONALE ALCARAZ? @alcarazcarlos03 è il nuovo campione del Masters 1000 di Madrid ?? #tennis | #MMOPEN |… - Coninews : Buon compleanno al calciatore Fulvio Collovati! ?? ??? Campione del Mondo nel 1982 in Spagna #9maggio #HappyBday… - RealPiccinini : Complimenti al sette volte campione del mondo @ronnieo147 ?? Fuoriclasse senza tempo ?????? E complimenti anche a… - greenpassnews : Veganismo in colpa? Joe Rogan e altri suggeriscono che il pugile campione del mondo ha perso la lotta per il titol… - ItalianoRt : ???????? La coppia più bella del pattinaggio mondiale, la campionessa Vika Sinitsina ?? e il campione Nikita Katsalapo… -