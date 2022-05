Il 9 maggio tra Europa e Russia Chi è Giuseppe Gallo | l' artista che ha dipinto la copertina del Foglio

(Di lunedì 9 maggio 2022)nasce a Rogliano (Cosenza) nel 1954. Si trasferisce a ventidue anni a Roma, città dove tuttora vive e lavora. Nello stesso anno, il 1976, inaugura la prima personale presso la Galleria Ferro di Cavallo. Poco dopo stabilisce il suo studio nell’ex pastificio Cerere, nel quartiere (una volta popolare e antagonista) di San Lorenzo. Questa industria dismessa, con i suoi ampi spazi adattati ad atelier, diviene negli anni punto di riferimento di una nuova generazione di artisti (la cosiddetta Scuola di San Lorenzo), che in contrasto con la smaterializzazione dell’arte degli anni 70, impregnata di un eccessivo concettualismo, e in risposta all’ondata della Transavanguardia, fa del ricorso alla classicità nelle tecniche e materiali un fatto identitario. Questo luogo di produzione come di incontri, catalizzatore di un rinnovato clima cittadino, si ...

Advertising

AmiciUfficiale : Ecco i FINALISTI di #Amici21 e tra loro si nasconde il vincitore di questa edizione! Secondo voi chi sarà tra Albe,… - fattoquotidiano : Primo Maggio, Conte dopo tensioni tra rider e polizia a Torino: “Vergogna. La rabbia monta se non ha risposte, serv… - ItalianAirForce : Cinque Eurofighter del 36º Stormo Caccia, tra i quali una versione #SpecialColor, sono decollati oggi da Gioia del… - Lvr_Fox_Sede : RT @QLexPipiens: Volodymyr, invece, è in buona compagnia... Ucraina - Russia: tra poche ore, la parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa. Z… - fulviodeangeli1 : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: tra poche ore la parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa, Zelensky: 'Mo… -

... che ha festeggiato lo scorso 5, prima di infilare Nadal e Djokovic in tre set e vincere il ... Certo a guardafre la classifica lo scalino è ampio'Tsitsi' numero 5 del ranking e Alcaraz, ma c'...Il 91936 nasceva a Charleston, nel Regno Unito, quel magnifico attore che risponde al nome di ... Ingrid Bergman (Oscar come non protagonista), Anthony Perkins , Lauren Bacallgli altri. ...Nella Piazza Rossa di Mosca sono già schierate le unità che sfileranno nella parata del 9 maggio per celebrare il Giorno della Vittoria.C’è sempre una prima volta, anche per Mario Draghi, il premier italiano si prepara al viaggio negli Stati Uniti dove incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Per Draghi sarà la prima vol ...