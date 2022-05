Il 9 maggio 1950 fu posta la prima pietra della Federazione europea | è il momento di completare l’opera

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel proporre al Parlamento europeo il 3la sua visione del futuro dell’Europa, ha messo l’accento sul federalismo pragmatico e sul federalismo ideale (ma non ideologico). Queste due versioni del federalismo appartengono, il primo, all’obiettivo dell’integrazione graduale concepita da Jean Monnet secondo il metodo funzionalista, e il secondo all’obiettivo degli Stati Uniti d’Europa concepiti dai confinati antifascisti a Ventotene nel Manifesto scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi con il contributo intellettuale di Eugenio Colorni. I due obiettivi furono al centro delle riflessioni nella resistenza europeista – che si svolsero essenzialmente in Italia, in Svizzera e in Francia ancorfineSeconda guerra mondiale – sui metodi d’azione che avrebbero ...