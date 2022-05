I sindacati della scuola verso lo sciopero. Confronto con i sei sindacati rappresentativi. LIVE alle 14:30 (Di lunedì 9 maggio 2022) Dalla riforma del reclutamento al rinnovo del contratto, la scuola si ribella. I sindacati verso lo sciopero generale contro il decreto legge che delinea il nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 maggio 2022) Dalla riforma del reclutamento al rinnovo del contratto, lasi ribella. Ilogenerale contro il decreto legge che delinea il nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti. L'articolo .

Advertising

Mania48Mania53 : RT @distefanoTW: Lavoratori privati obbligati ancora all’uso della mascherina. Dipendenti pubblici NO. Questa ennesima discriminazione imbe… - liberogreco : RT @LaCnews24: Gratteri nel mirino della ’ndrangheta, i sindacati calabresi: «Far fronte comune per liberarci dalla criminalità» https://t.… - CharmesBukowski : @SynesiusC @Luca9807 Il problema è che Mises non avrebbe dato lavoro a tutti. Se lo dai a tutti sale il prezzo del… - LaCnews24 : Gratteri nel mirino della ’ndrangheta, i sindacati calabresi: «Far fronte comune per liberarci dalla criminalità»… - dariocavarzere : @MT_Meli_ Niente di nuovo, da sempre hanno deciso nella politica italiana da quando c'era la Fiat di agnelli, perch… -