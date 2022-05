I russi festeggiano il 9 maggio a Palestrina: "La lotta contro il nazismo in Europa è ancora attuale" (Di lunedì 9 maggio 2022) "Nella giornata più importante della gloria militare russa siamo venuti in questo cimitero per rendere omaggio a tutti coloro che hanno dato la vita nella lotta contro l'ideologia antiumana. I recenti eventi politici e militari dimostrano che il patrimonio dei nostri padri che hanno lottato contro il nazismo in Europa 77 anni fa rimane attuale come mai prima. Auguri in occasione della giornata della vittoria. Auguro a tutti voi un cielo di pace sopra le vostre teste". A parlare così è ikhail Rossiyskiy, primo consigliere dell'ambasciata russa che oggi è a Palestrina, in provincia di Roma, dove ogni anno il 9 maggio si svolge la commemorazione in ricordo dei caduti ucraini e russi nella seconda guerra ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 maggio 2022) "Nella giornata più importante della gloria militare russa siamo venuti in questo cimitero per rendere oa tutti coloro che hanno dato la vita nellal'ideologia antiumana. I recenti eventi politici e militari dimostrano che il patrimonio dei nostri padri che hannotoilin77 anni fa rimanecome mai prima. Auguri in occasione della giornata della vittoria. Auguro a tutti voi un cielo di pace sopra le vostre teste". A parlare così è ikhail Rossiyskiy, primo consigliere dell'ambasciata russa che oggi è a, in provincia di Roma, dove ogni anno il 9si svolge la commemorazione in ricordo dei caduti ucraini enella seconda guerra ...

Advertising

Lalletta_75 : Ma quelli che si congratulano con i russi per #ilgiornodellavittoria cosa festeggiano esattamente? Fatemi capire perché non ci arrivo! - iocortomaltese : 9 maggio,i russi festeggiano una vittoria,noi ricordiamo la fine delle pretese di essere una nazione sovrana,44 ann… - IrisBlue2021 : @venis_77 @RFeragalli Concordo pienamente con te Infatti non riesco a capacitarmi come oggi gli Ucraini festeggian… - CelioFedele : @doluccia16 Non ha nessun parente che gli racconti come stavano gli italiani dal 39 al 45? Ha letto qualche libro d… - Pa0l0R0ss1 : @theo_inkling @Hoover93265175 @VoceIddio @FVigotti @busettodavide infatti i russi festeggiano ma non dicono che sen… -