I Forum dei Giovani di Ponte e Torrecuso si prendono le Olimpiadi 2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – I Forum dei Giovani di Ponte e Torrecuso si aggiudicano l’edizione 2022 delle Olimpiadi dei Forum Giovanili. La conferma è giunta pochi giorni fa, quando la commissione Sport e Salute del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento ha affidato alla coppia degli organismi Giovanili, situati nella Valle Vitulanese, l’organizzazione dell’evento sportivo fissato per la prossima estate, dal 28 al 31 luglio 2022. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, nasce come evento itinerante: infatti ogni anno viene assegnato ad un Forum o una coppia di Forum il compito e l’onore di organizzare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ideidisi aggiudicano l’edizionedelledeili. La conferma è giunta pochi giorni fa, quando la commissione Sport e Salute del Coordinamento deideidella Provincia di Benevento ha affidato alla coppia degli organismili, situati nella Valle Vitulanese, l’organizzazione dell’evento sportivo fissato per la prossima estate, dal 28 al 31 luglio. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, nasce come evento itinerante: infatti ogni anno viene assegnato ad uno una coppia diil compito e l’onore di organizzare ...

