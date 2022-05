I dipendenti della Bce chiedono di agganciare i loro stipendi all’inflazione. Ma la presidente Lagarde rimanda la richiesta al mittente (Di lunedì 9 maggio 2022) Chissà cosa ha pensato la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde quando anche i suoi dipendenti hanno chiesto di agganciare i loro aumenti di stipendio all’inflazione. Una sorta di bestemmia laica mentre la Bce è impegnata a combattere una corsa dei prezzi che ha portato il carovita al 7,5% quando la banca lo vorrebbe non oltre il 2%. La Bce è inoltre tra i più veementi oppositori dell’indicizzazione dei salari e consiglia energicamente i governi di non adottare mai questa soluzione. Lo scorso 5 maggio, riporta l’agenzia Bloomberg, la presidente ha quindi replicato in una email ai suoi dipendenti spiegando che “un’indicizzazione degli stipendi all’inflazione non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Chissà cosa ha pensato laBanca centrale europea Christinequando anche i suoihanno chiesto diaumenti di. Una sorta di bestemmia laica mentre la Bce è impegnata a combattere una corsa dei prezzi che ha portato il carovita al 7,5% quando la banca lo vorrebbe non oltre il 2%. La Bce è inoltre tra i più veementi oppositori dell’indicizzazione dei salari e consiglia energicamente i governi di non adottare mai questa soluzione. Lo scorso 5 maggio, riporta l’agenzia Bloomberg, laha quindi replicato in una email ai suoispiegando che “un’indicizzazione deglinon è ...

