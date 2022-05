I casi Treviglio e Caravaggio | “Tirocinio per medici esperti come fossero neolaureati | perché?”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 maggio 2022) Succede sempre più spesso. “In farmacia arrivano pazienti che non riescono a contattare il proprio medico, o persone che non hanno più il medico di base”. Oriana Ruzzini, farmacista e consigliera comunale a Bergamo del Pd, torna su un tema più che mai attuale. “Quando il medico c’è – racconta – è oberato. L’attesa per ottenere un appuntamento è di settimane, e se non dispone di una segreteria è complicato anche farsi compilare una ricetta. La prescrizione dematerializzata aiuta, ma non tutti i pazienti hanno un account e la possibilità di ricevere mail. Buona parte della popolazione anziana ha difficoltà anche con gli Sms”. In Lombardia, a differenza di quanto accade in altre regioni, il paziente deve fornire il codice NRE della ricetta per poter ricevere ilnale prescritto in farmacia. “In altre regioni – osserva Ruzzini – è sufficiente presentare la carta dei ...