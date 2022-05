I blindati americani sono in Finlandia Che cosa significa questa mossa e perché può scatenare l' ira dello zar

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) Le truppe Usain. Come testimonia un filmato che gira in rete, ia stelle e striscedalle parti di Helsinki. Innegli ultimi giorni ogni segnale va colto nel contesto del conflitto tra Ucraina e Russia. Di fatto Helsinki ha annunciato di voler far richiesta per l'adesione alla Nato. La primacon la domanda ufficiale dovrebbe arrivare il prossimo 15 maggio. Un gesto che preoccupa e non poco la Russia che non alcuna intenzione di lasciare un Paese del Nord nelle mani dell'Occidente. Ma per spiegareno queste immagini, come ricorda ilMessaggero, bisogna ricordare l'operazione Arrow 22. Si tratta di una esercitazione Nato che coinvolge truppe britanniche, lettoni, estoni e finlandesi. Per un ...