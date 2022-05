Hyundai - Tarquini | Ok l' elettrico sulle auto normali | ma per il motorsport ci vorrà tempo

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 9 maggio 2022) Gabrieleè l'essenza delle corse. Basta guardare a quanto ha realizzato in una carriera durata quasi 50 anni, e conclusasi con il ritiro annunciato a fine 2021, a 59 anni suonati. Ancora competitivo.comincia a correre nel 1974, porta a casa due titoli italiani di kart, poi si aggiudica quello europeo e mondiale. In seguito, il pilota abruzzese - è nativo di Giulianova, Teramo, classe 1962 -, corre in F.3000, trampolino di lancio verso la Formula 1, nella quale disputa diverse stagioni, tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, con monoposto poco competitive. Ma è nelle gare Turismo chetrova la sua consacrazione, aggiudicandosi il prestigioso Btcc inglese nel 1994 con l'Alfa Romeo 155. Ed è solo l'inizio: nella sua lunghissima carriera, in cui si è distinto per l'eccezionale grinta e combattività, ...