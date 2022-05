Huggy Wuggy | allerta per il mostriciattolo blu | gli effetti che può provocare nei bambini

(Di lunedì 9 maggio 2022) Un pupazzone blu con la bocca rossa e i denti aguzzi.è il personaggio che da YouTube, secondo l’diffusa dalla Polizia Postale, crea ansia e disagio nei. Gli uomini delle forze dell’ordine, specializzati in reati informatici, chiedono ai genitori di prestare attenzione ai contenuti visualizzati daie in particolare ai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La Polizia postale ha recentemente lanciato l'allarme per quanto riguarda un pupazzo che sta spopolando tra i più piccoli e che nasconderebbe risvolti inquietanti. L'articolo: PREOCCUPAZIONE PER IL NUOVO PELUCHE CHE SPOPOLA TRA I BAMBINI proviene da ByoBlu - La TV dei ...game è questo il nuovo game horror che potrebbe terrorizzare i nostri bambini e che sta spaventando i genitori. A ...La polizia postale ha lanciato l’allarme per il pupazzo blu con i denti aguzzi. Si tratta del videogioco Poppy Playtime destinato ai ragazzi di età superiore ai 12 anni. Alcuni contenuti potrebbero no ...Pubblicità. Pubblicità. . Enorme bocca rossa, lunghi denti affilati e corpo blu: è questo l’identikit di Huggy Wuggy, il pupazzo horror diffusissimo tra i contenuti visualizzati dai bambini su interne ...