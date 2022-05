"Ho mandato a quel paese Berlusconi". Sgarbi svela l'impensabile: "Un dispetto, quando l'ho chiamato...". Amicizia finita? (Di lunedì 9 maggio 2022) Vittorio Sgarbi senza freni. Anche se non è una novità, la schiettezza del critico d'arte sorprende sempre. Senza peli sulla lingua, infatti, Sgarbi ne ha una per tutti. E, intervistato da Un giorno da pecora, non è da meno. "La ferita che ho sul naso? Me la sono procurata lo scorso 7 maggio sbattendo su di un vetro, mentre ero al telefono con Mario Draghi che mi aveva chiamato per farmi gli auguri". Questo è solo uno dei tanti aneddoti raccontati su Rai Radio1, durante la trasmissione condotta da Francesca Fagnani e Giorgio Lauro. Qui il deputato ha spiegato il piccolo incidente che lo ha visto protagonista: "Durante la telefonata col premier sono entrato in un negozio che aveva la porta a vetri aperta, che la titolare ha chiuso subito dopo il mio ingresso. Non me ne ero accorto e ci ho sbattuto. Mi è partita pure una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Vittoriosenza freni. Anche se non è una novità, la schiettezza del critico d'arte sorprende sempre. Senza peli sulla lingua, infatti,ne ha una per tutti. E, intervistato da Un giorno da pecora, non è da meno. "La ferita che ho sul naso? Me la sono procurata lo scorso 7 maggio sbattendo su di un vetro, mentre ero al telefono con Mario Draghi che mi avevaper farmi gli auguri". Questo è solo uno dei tanti aneddoti raccontati su Rai Radio1, durante la trasmissione condotta da Francesca Fagnani e Giorgio Lauro. Qui il deputato ha spiegato il piccolo incidente che lo ha visto protagonista: "Durante la telefonata col premier sono entrato in un negozio che aveva la porta a vetri aperta, che la titolare ha chiuso subito dopo il mio ingresso. Non me ne ero accorto e ci ho sbattuto. Mi è partita pure una ...

