Hikvision pubblica i risultati finanziari per l'intero anno 2021 e il primo trimestre 2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) HANGZHOU, Cina, 7 maggio 2022 /PRNewswire/



Hikvision ha pubblicato i risultati finanziari per l'intero anno 2021, con un fatturato totale di 81,42 miliardi di RMB e una crescita su base annua (YoY) del 28,21%. L'utile netto attribuibile agli azionisti della società ammontava a 16,8 miliardi di RMB, riportando una crescita su base annua del 25,51%. I ricavi all'estero nel 2021 sono ammontati a 21,99 miliardi di RMB, con una crescita del 24,23% su base annua, pari al 27% dei ricavi totali dell'azienda. Hikvision ha inoltre pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre 2022 e ha registrato un fatturato di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) HANGZHOU, Cina, 7 maggio/PRNewswire/hato iper l', con un fatturato totale di 81,42 miliardi di RMB e una crescita su base annua (YoY) del 28,21%. L'utile netto attribuibile agli azionisti della società ammontava a 16,8 miliardi di RMB, riportando una crescita su base annua del 25,51%. I ricavi all'estero nelsono ammontati a 21,99 miliardi di RMB, con una crescita del 24,23% su base annua, pari al 27% dei ricavi totali dell'azienda.ha inoltreto idele ha registrato un fatturato di ...

Advertising

lifestyleblogit : Hikvision pubblica i risultati finanziari per l'intero anno 2021 e il primo trimestre 2022 - - MasdelMedio : Hikvision pubblica i risultati finanziari per l'intero anno 2021 e il primo trimestre 2022 - Stock_Market_Pr : Hikvision pubblica i risultati finanziari per l’intero anno 2021 e il primo trimestre 2022 - lifestyleblogit : Hikvision pubblica i risultati finanziari per l'intero anno 2021 e il primo trimestre 2022 - -