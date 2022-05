Highlights Reggio Emilia-Fortitudo Bologna 88-77 | Serie A1 2021 2022 basket VIDEO

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ilcon glidi UNAHOTELS88-77, gara valida per l’ultima giornata del campionato diA1di. I padroni di casa non hanno particolari problemi contro un avversario già sicuro della retrocessione e conquistano i due punti che valgono il settimo posto nella classifica finale. Glini mettono il match sin da subito sui giusti binari. Gli ospiti provano a rientrare in qualche occasione ma nell’ultimo periodo è ordinaria amministrazione per, che con Hopkins e Larson mette in ghiaccio il risultato. SportFace.

Advertising

megabasket : Gli highlights di Dolomiti Energia Trentino – UNAHOTELS Reggio Emilia - zazoomblog : Highlights Trento-Reggio Emilia 69-77 Serie A1 2021-2022 basket (VIDEO) - #Highlights #Trento-Reggio #Emilia - zazoomblog : Highlights Trento-Reggio Emilia 69-77 Serie A1 2021-2022 basket (VIDEO) - #Highlights #Trento-Reggio #Emilia -

Eurosport IT

I videodi Dolomiti Energia Trentino - UNAHOTELSEmilia nella sfida valevole per la 29esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket . Gli uomini di coach Molin iniziano alla grande, ma ......(Emilia) 2013: S0 - 1 vs Wolfsburg (London) 2012: V2 - 0 vs Frankfurt (Munich) 2011: V2 - 0 vs Turbine Potsdam (London) 2010: P0 - 0dts, S6 - 7rig vs Turbine Potsdam (Getafe): le ... Basket, Serie A, highlights: Unahotels Reggio Emilia-Fortitudo Kigili Bologna 88-77 Il video con gli highlights di UNAHOTELS Reggio Emilia-Fortitudo Bologna 88-77, gara valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A1 2021/2022 di basket. I padroni di casa non hanno ...RIPRESI NEL FINALE – Sassuolo-Udinese 1-1 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Video con gli highlights di Sassuolo-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A Sassuolo- ...