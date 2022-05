(Di lunedì 9 maggio 2022)il contrabbandiere Rex CaubleHBORex, il pilotdiretto dal figlio dell'attore, Max. La star di Happy Days,protagonista dellalimitata HBORex. Lo show è basato sull'articolo del Texas Monthly del 1980, Rex Cauble And The Cowboy Mafia, scritto da Lawrence Wright. A dirigere il pilot dello showil figlio di, Max. Questala loro prima collaborazione ufficiale, tra l'altro padre e figlio saranno produttori diRex insieme a Malcolm Spellman and Nichelle ...

Advertising

badtasteit : #HenryWinkler star della miniserie #KingRex, il pilot sarà diretto da suo figlio Max - sinanqapudan : @makkox @zalucy @Baccaglio_ @ilfoglio_it Ma che, starete mica twittando di Henry Winkler... -

Movieplayer.it

La star di Happy Days,, sarà protagonista della serie limitata HBO King Rex . Lo show è basato sull'articolo del Texas Monthly del 1980, Rex Cauble And The Cowboy Mafia , scritto da Lawrence Wright. A ...sarà il protagonista di King Rex , una miniserie che vedrà impegnato suo figlio Max alla regia del pilot. Il progetto è in fase di sviluppo per HBO, con cui l'attore ha collaborato in ... Henry Winkler sarà un boss del contrabbando di marijuana nella serie HBO King Rex A dirigere il pilot dello show sarà il figlio di Henry Winkler, Max Winkler. Questa sarà la loro prima collaborazione ufficiale, tra l'altro padre e figlio saranno produttori di King Rex insieme ...Henry Winkler è entrato nel cast della nuova serie televisiva King Rex, diretta dal figlio della star di Happy Days, Max Winkler.