Harry e Meghan, si avvicina la gelida resa dei conti con William e Kate. Aumentano le preoccupazioni (Di lunedì 9 maggio 2022) Si avvicina la resa dei conti tra Harry, Meghan, William e Kate. E sarà più gelida che mai, stando a quanto hanno preannunciato fonti vicine al Palazzo. Erano i "Fab Four" – i Favolosi Quattro – e oggi sono più distanti che mai. Mesi, anni di distanza, di problemi, di accuse, anche se qualche segnale di riappacificazione c'è stato. Il 2 giugno ci sarà il Trooping The Colour, che darà il via a un lungo weekend di festa in cui si celebreranno i 70 anni di Regno della Regina Elisabetta. Ma crescono le preoccupazioni, più che mai, anche per la salute di Sua Maestà.

kopp_co : #Lunedi Il principe Harry e Meghan Markle sono entusiasti di tornare nel #Regno Unito per il Platinum Jubilee Pagea… - cigicigici : #jeru cioè, non e' il jubileo della regina ed arriva harry and meghan... It's a fucking b-b-q - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: #HarryandMeghan parteciperanno ai festeggiamenti per i 70 anni di regno della… - GossipItalia3 : Harry e Meghan saranno al giubileo, ma la Regina viene l’ingresso alla troupe di Netflix #gossipitalianews - TheItalianTimes : ?? GIUBILEO DI PLATINO Il #principeHarry e #MeghanMarkle saranno al #giubileodiplatino ma una squadra speciale terrà… -