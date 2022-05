Haaland-Manchester City, ora ci siamo: le cifre dell’affare! (Di lunedì 9 maggio 2022) L’estate 2022 sarà ricca di colpi di scena per quanto riguarda il calciomercato. Molti top club europei cercheranno di rinforzare le proprie rose con super acquisti. Un club che sicuramente non baderà a spese sarà il Manchester City, che proverà a vincere la Champions 22/23 dopo aver perso la finale per pochi minuti. Haaland Manchester CityIn particolare, secondo quanto riportato dal the Athletic sarebbe vicinissimo alla corte di Pep Guardiola Erling Haaland. Per il norvegese un contratto da capogiro, mentre al Borussia Dortmund andranno i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) L’estate 2022 sarà ricca di colpi di scena per quanto riguarda il calciomercato. Molti top club europei cercheranno di rinforzare le proprie rose con super acquisti. Un club che sicuramente non baderà a spese sarà il, che proverà a vincere la Champions 22/23 dopo aver perso la finale per pochi minuti.In particolare, secondo quanto riportato dal the Athletic sarebbe vicinissimo alla corte di Pep Guardiola Erling. Per il norvegese un contratto da capogiro, mentre al Borussia Dortmund andranno i 75 milioni di euro della clausola rescissoria.

