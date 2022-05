Haaland Manchester City, dalla Germania: visite mediche a giorni (Di lunedì 9 maggio 2022) Haaland Manchester City, in Germania sono sicuri: a giorni il norvegese effettuerà le visite con il suo nuovo club Haaland e il Manchester City sono sempre più vicini a trovare un accordo per il trasferimento in Premier dell’attaccante, pronto a sbarcare alla corte di Guardiola in estate. Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, le visite mediche del norvegese dovrebbero svolgersi a giorni, entro sabato al massimo. Solo dopo potrà essere dato l’annuncio ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022), insono sicuri: ail norvegese effettuerà lecon il suo nuovo clube ilsono sempre più vicini a trovare un accordo per il trasferimento in Premier dell’attaccante, pronto a sbarcare alla corte di Guardiola in estate. Secondo quanto riferitostampa tedesca, ledel norvegese dovrebbero svolgersi a, entro sabato al massimo. Solo dopo potrà essere dato l’annuncio ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

