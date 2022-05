Haaland al Manchester City | verso fumata bianca | news mercato

Leggi su funweek

(Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Erlingeffettuerà le visite mediche con ilprima della prossima sfida di campionato del Borussia Dortmund contro l’Hertha Berlino prevista per sabato alle 15.30. Lo annuncia il portale tedesco Ruhrnachrichten. Il 21enne centravanti norvegese giocherà in Premier League il prossimo anno. Ilallenato da Pep Guardiola pagherà la clausola rescissoria da 75 milioni di euro e garantirà un ingaggio recordo all’attaccante, accostato nei mesi scorsi anche a Real Madrid e Barcellona. Nell’affare, con ogni probabilità, verranno inserite anche robuste commissioni per gli agenti del calciatore. Funweek.