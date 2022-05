Haaland al Manchester City | verso fumata bianca | news mercato

(Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Erlingeffettuerà le visite mediche con ilprima della prossima sfida di campionato del Borussia Dortmund contro l’Hertha Berlino prevista per sabato alle 15.30. Lo annuncia il portale tedesco Ruhrnachrichten. Il 21enne centravanti norvegese giocherà in Premier League il prossimo anno. Ilallenato da Pep Guardiola pagherà la clausola rescissoria da 75 milioni di euro e garantirà un ingaggio recordo all’attaccante, accostato nei mesi scorsi anche a Real Madrid e Barcellona. Nell’affare, con ogni probabilità, verranno inserite anche robuste commissioni per gli agenti del calciatore. L'articolo proviene da Italia Sera.

Questa è la settimana di ErlingalCity, le previsioni degli ultimi due mesi sono state rispettate. Una tappa di avvicinamento che ha vissuto lunghi momenti di stand - by, normale quando parliamo di uno ...Il norvegese alla corte di Guardiola: le cifre dell'affare Erlingeffettuerà le visite mediche con ilCity prima della prossima sfida di campionato del Borussia Dortmund contro l'Hertha Berlino prevista per sabato alle 15.30. Lo annuncia il ...Haaland al Manchester City, è fatta! TUTTI i dettagli di quello che in molti già etichettano come colpo dell’estate Ormai ci siamo: Erling Haaland giocherà nel Manchester City a partire dalla prossima ...Sarà Haaland il grande colpo dell'estate Vedremo gli altri affari, intanto il giocatore avrebbe effettuato le visite mediche per il City di Guardiola.