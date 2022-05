Guerra | Zelensky replica | presto avremo due giorni della vittoria e altri no

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente ucraino rilancia le accuse di nazismo che gli vengono da Mosca. Putin 'perderà tutto, come accaduto a Hitler...stiamo lottando per nostra ...

Advertising

AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Solo un pazzo può sperare di ripetere 2.194 giorni di guerra' della Seconda guerra mondiale, 'presto ci… - GrimoldiPaolo : Con che diritto Stoltenberg corregge e contraddice Zelensky che ha fatto concrete proposte di pace? Dunque ha ragio… - waltergianno : ?? Guerra in #Ucraina ???? - #Zelensky risponde a #Putin: 'Come #Hitler, maledetto dai suoi avi'. Le dure parole del… - LAPECORANERA9 : RT @strange_days_82: Orsini : Il governo Draghi danneggia sia l'Ucraina che l'Italia. #NonelArena #Orsini #Giletti #Biden #Zelensky #Putin… -

Il presidente ucraino rilancia le accuse di nazismo che gli vengono da Mosca. Putin 'perderà tutto, come accaduto a Hitler...stiamo lottando per nostra ...Bono e The Edge hanno deciso di dire no allacome meglio sanno fare e hanno omaggiato il ... la stessa che un paio di settimane fa ospitò la conferenza stampa del presidente. 'La gente ...Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commemorato la vittoria sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale. The post Zelensky risponde a Putin, “ripete i crimini di Hitler, sarà ...Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commemorato la vittoria sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale. The post Zelensky risponde a Putin, “ripete i crimini di Hitler, sarà ...