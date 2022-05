Guerra Ucraina-Russia, oggi a Mosca grande parata militare. Atteso discorso Putin (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – oggi in Russia è il giorno della grande parata militare per ricordare la vittoria contro la Germania nel secondo conflitto mondiale. Il presidente Vladimir Putin è pronto a fare un discorso sugli sviluppi della sua Guerra contro l’Ucraina. Le celebrazioni inizieranno sin dalla mattina. In occasione del 77esimo anniversario della vittoria, ci sarà anche una parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca per celebrare l’occasione, con circa 11.000 soldati che dovrebbero partecipare. Carri armati e altre attrezzature militari sfileranno. Otto jet da combattimento formeranno la lettera “Z” nel cielo, che è il simbolo ufficiale dell’operazione militare della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) –inè il giorno dellaper ricordare la vittoria contro la Germania nel secondo conflitto mondiale. Il presidente Vladimirè pronto a fare unsugli sviluppi della suacontro l’. Le celebrazioni inizieranno sin dalla mattina. In occasione del 77esimo anniversario della vittoria, ci sarà anche unasulla Piazza Rossa diper celebrare l’occasione, con circa 11.000 soldati che dovrebbero partecipare. Carri armati e altre attrezzature militari sfileranno. Otto jet da combattimento formeranno la lettera “Z” nel cielo, che è il simbolo ufficiale dell’operazionedella ...

