Guerra Russia-Ucraina, una bandiera giallo-blu sventola sopra l'acciaieria di Azovstal a Mariupol: in sottofondo rumori di esplosioni – Video

Una bandiera Ucraina sventola su Azovstal, l'acciaieria di Mariupol rimasta unico teatro di combattimento della resistenza di Kiev nella città ormai occupata dalle forze russe. Le immagini sono state diffuse dal canale Twitter della difesa Ucraina. "Una bandiera Ucraina su Mariupol – si legge nella didascalia – al 75esimo giorno di difesa, la vera bandiera della Vittoria non è da qualche parte in una capitale straniera, ma sorvola la propria terra".

