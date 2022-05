Guerra Russia-Ucraina, sessanta morti nella scuola bombardata dai russi, mentre Putin celebra un 9 maggio senza vittoria. Jill Biden in visita in Ucraina (Di lunedì 9 maggio 2022) I sopravvissuti nella scuola Ucraina descrivono l’orrore. I leader del G-7 giurano di eliminare gradualmente il petrolio russo Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 9 maggio 2022) I sopravvissutidescrivono l’orrore. I leader del G-7 giurano di eliminare gradualmente il petrolio russo

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Delrio: “Draghi dovrebbe dire a Biden di abbassare i toni. Da uno scontro nucleare non ci sa… - ilpost : «Ricondurre la guerra di aggressione russa all’Ucraina a un conflitto per procura tra Russia e Stati Uniti è un mod… - Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Guerra brutale scatenata dalla Russia. In questi giorni ricordare il sacrificio dei soldati della II G… - VParrillaAixela : RT @il_piccolo: Mattarella: la pace in Europa maturò dal dolore della Seconda Guerra Mondiale. Questa nuova guerra scatenata dalla brutalit… - gattaTomasina : RT @vfeltri: Non capisco perché gli USA vogliano fare la guerra alla Russia che dista dagli States migliaia di chilometri -