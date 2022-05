Guerra Russia-Ucraina, sessanta morti nella scuola bombardata dai russi, mentre Putin celebra le parate di un 9 maggio senza vittoria (Di lunedì 9 maggio 2022) Iniziate le parate a Vladivostok. I sopravvissuti nella scuola Ucraina descrivono l’orrore. I leader del G-7 giurano di eliminare gradualmente il petrolio russo. Borrell: donare agli ucraini le riserve congelate alla Banca russa Leggi su lastampa (Di lunedì 9 maggio 2022) Iniziate lea Vladivostok. I sopravvissutidescrivono l’orrore. I leader del G-7 giurano di eliminare gradualmente il petrolio russo. Borrell: donare agli ucraini le riserve congelate alla Banca russa

