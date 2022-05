Guerra Russia-Ucraina | Putin insiste | “Combattiamo in Donbass affinché non ci siano più nazisti”

(Di lunedì 9 maggio 2022) “Mi rivolgo alle nostre forze armate e alla milizia del. State combattendo per la madrepatria, per il suo futuro,nessuno dimentichi le lezioni della Secondamondiale.non ci sia posto nel mondo per i boia, i punitori e i”. È un passaggio del discorso di Vladimirdurante la parata del 9 maggio, che incelebra il Giorno della vittoria (sulla Germania nazista). Il presidente russo si è rivolto a chi sta combattendo in. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Oggi lacelebra la vittoria nella Grandepatriottica, quella dell'Unione sovietica contro il nazismo durante la secondamondiale. A Strasburgo ci saranno discorsi e musica, a ...- UCRAINA: IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE ). Chi lascia laapprofondimento, parata della Vittoria. Putin: Combattete per nostra sicurezza Per il quotidiano ...In questa data la Russia celebra il 77° anniversario della vittoria sulla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. 11mila ufficiali, carri armati sovietici e lanciarazzi Per l'evento sono ...La Russia celebra la Giornata della Vittoria. Mentre prosegue la guerra in Ucraina dopo l'invasione Russia Putin interviene a Mosca parlando di «una minaccia diretta vicino ai ...