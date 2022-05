Guerra Russia-Ucraina, Putin celebra un 9 maggio senza vittoria: “Ho attaccato perché l’Occidente voleva invaderci. No alla guerra globale”. Mosca: negoziati proseguono a distanza (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente russo parla nel giorno della vittoria, «l'intervento è stato preventivo». Zelensky: «Il cammino è difficile ma vinceremo. Ci saranno due giornate della vittoria in Ucraina». Quattro missili «ad alta precisione» hanno colpito la regione di Odessa Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente russo parla nel giorno della, «l'intervento è stato preventivo». Zelensky: «Il cammino è difficile ma vinceremo. Ci saranno due giornate dellain». Quattro missili «ad alta precisione» hanno colpito la regione di Odessa

Advertising

martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Delrio: “Draghi dovrebbe dire a Biden di abbassare i toni. Da uno scontro nucleare non ci sa… - ilpost : «Ricondurre la guerra di aggressione russa all’Ucraina a un conflitto per procura tra Russia e Stati Uniti è un mod… - ge_somma : RT @laura_ceruti: Ma sta bufala che Biden vuole la guerra! Se avesse voluto la guerra se ne stava in Afghanistan a presidiare la Russia, no… - Maryeterngif1 : 9 Maggio a Mosca, riflettori accesi sul Giorno della Vittoria: ecco perché è così importante - WAR GUERRA UCRAINA R… -