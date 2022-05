Guerra Russia-Ucraina, parata sulla Piazza Rossa. Putin celebra un 9 maggio senza vittoria: “Ho attaccato perché l’Occidente voleva invaderci. No alla guerra globale” (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente russo parla nel giorno della vittoria, «l'intervento è stato preventivo». Zelensky: «Il cammino è difficile ma vinceremo. Ci saranno due giornate della vittoria in Ucraina». Borrell: donare agli ucraini le riserve congelate alla Banca russa Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente russo parla nel giorno della, «l'intervento è stato preventivo». Zelensky: «Il cammino è difficile ma vinceremo. Ci saranno due giornate dellain». Borrell: donare agli ucraini le riserve congelateBanca russa

