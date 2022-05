Guerra Russia-Ucraina, missili su Odessa. Putin alla parata del 9 maggio: “Abbiamo attaccato perché l’Occidente voleva invaderci”. Il Pentagono: “Parole ridicole” (Di lunedì 9 maggio 2022) Biden firma la legge per velocizzare l’invio di armi, il grazie di Zelensky: «Insieme vinceremo di nuovo». Presentata la seconda parte del questionario per l’ingresso in Ue. Oggi l’incontro con Draghi a Washington Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 9 maggio 2022) Biden firma la legge per velocizzare l’invio di armi, il grazie di Zelensky: «Insieme vinceremo di nuovo». Presentata la seconda parte del questionario per l’ingresso in Ue. Oggi l’incontro con Draghi a Washington

