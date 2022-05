Guerra Russia Ucraina, Letta riposiziona il Pd: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Ue è adulta. Fuori luogo le uscite di Johnson” (Di lunedì 9 maggio 2022) Alla vigilia della parte di Mario Draghi per gli Stati Uniti, Enrico Letta si riposiziona: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Europa è adulta. Questa Guerra è in Europa e l’Europa deve fermarla. Sarebbe sbagliato firmare la pace negli Usa, come fu per l’ex Jugoslavia”, dice il segretario del Pd in un’intervista al Corriere della Sera. “Cinque grandi Paesi, Italia, Francia, Germania, Spagna e Polonia devono muoversi ora, uniti, per la pace. Andare prima a Kiev e poi incontrare Putin”, prosegue Letta che poi definisce “Fuori luogo le uscite di Boris Johnson, quando dice che la Guerra va portata sul territorio russo”. Insomma: dopo un primo momento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Alla vigilia della parte di Mario Draghi per gli Stati Uniti, Enricosi: “NonUsa, l’Europa è. Questaè in Europa e l’Europa deve fermarla. Sarebbe sbagliato firmare la pace negli Usa, come fu per l’ex Jugoslavia”, dice il segretario del Pd in un’intervista al Corriere della Sera. “Cinque grandi Paesi, Italia, Francia, Germania, Spagna e Polonia devono muoversi ora, uniti, per la pace. Andare prima a Kiev e poi incontrare Putin”, prosegueche poi definisce “ledi Boris, quando dice che lava portata sul territorio russo”. Insomma: dopo un primo momento ...

Advertising

martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Delrio: “Draghi dovrebbe dire a Biden di abbassare i toni. Da uno scontro nucleare non ci sa… - ilpost : «Ricondurre la guerra di aggressione russa all’Ucraina a un conflitto per procura tra Russia e Stati Uniti è un mod… - geomsalvatores2 : RT @ultimenotizie: “Se #Biden vuol fare la guerra alla #Russia tramite l’#Ucraina, è affar suo. Noi non possiamo e non dobbiamo seguirlo. P… - hiboss_hiboss : RT @AdmiralReloade1: Il popolo ucraino lo sta massacrando la Nato, Italia compresa, sono alla fame e non sono in grado in alcun modo di opp… -