Guerra Russia-Ucraina, Kiev quasi deserta mentre la Russia celebra il Giorno della Vittoria – Video (Di lunedì 9 maggio 2022) mentre la Russia celebra il “Giorno della Vittoria” che ricorda la capitolazione della Germania nazista nella Seconda Guerra mondiale, la piazza principale di Kiev, Piazza dell’Indipendenza, appare quasi vuota e deserta. I residenti, nelle immagini girate prima del discorso di Vladimir Putin, sembravano indifferenti alla possibilità che il presidente russo potesse annunciare un’escalation dell’invasione russa in Ucraina. Cosa che, poi, non è avvenuta. Putin nel suo discorso non ha annunciato vittorie, né dato segnali di tregua, dando solo un’ulteriore spinta a non frenare quella che definisce un'”operazione speciale” in Ucraina, anche se ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022)lail “” che ricorda la capitolazioneGermania nazista nella Secondamondiale, la piazza principale di, Piazza dell’Indipendenza, apparevuota e. I residenti, nelle immagini girate prima del discorso di Vladimir Putin, sembravano indifferenti alla possibilità che il presidente russo potesse annunciare un’escalation dell’invasione russa in. Cosa che, poi, non è avvenuta. Putin nel suo discorso non ha annunciato vittorie, né dato segnali di tregua, dando solo un’ulteriore spinta a non frenare quella che definisce un'”operazione speciale” in, anche se ha ...

martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Delrio: “Draghi dovrebbe dire a Biden di abbassare i toni. Da uno scontro nucleare non ci sa… - ilpost : «Ricondurre la guerra di aggressione russa all’Ucraina a un conflitto per procura tra Russia e Stati Uniti è un mod… - GPTurchi : RT @Gitro77: Gli italiani non voglio armare l'Ucraina, non vogliono entrare in guerra con la Russia né vogliono sanzionarla. Il Governo Dra… - MorenoBrasca : @Harriso55672445 @GuidoCrosetto Certo che non c'entra con la guerra odierna, ma da lì si è ristabilita la distanza USA/Russia -