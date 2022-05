Guerra Russia-Ucraina, il videomessaggio di Zelensky nel giorno della parata di Putin: “Presto avremo due giorni della Vittoria, altri no” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli, e quindi vinceremo. Non dimenticheremo mai cosa hanno fatto i nostri antenati durante la Seconda Guerra mondiale, in cui morirono più di otto milioni di ucraini. Molto Presto ci saranno due giorni della Vittoria in Ucraina. E qualcuno non ne avrà nessuno“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video postato sui social mentre cammina nel viale Khreschatyk deserto all’alba. Il videomessaggio arriva nel giorno della parata del 9 maggio di Vladimir Putin. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) “Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli, e quindi vinceremo. Non dimenticheremo mai cosa hanno fatto i nostri antenati durante la Secondamondiale, in cui morirono più di otto milioni di ucraini. Moltoci saranno duein. E qualcuno non ne avrà nessuno“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un video postato sui social mentre cammina nel viale Khreschatyk deserto all’alba. Ilarriva neldel 9 maggio di Vladimir. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

