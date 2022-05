Guerra Russia-Ucraina, i russi abbandonano decine di corpi dei loro soldati in vagoni frigo. La Bielorussia schiera truppe al confine. Intelligence Usa: “Putin ha obiettivi oltre il Donbass” (Di lunedì 9 maggio 2022) Biden firma la legge per velocizzare l’invio di armi, oggi l’incontro con Draghi a Washington. L’acciaieria Azovstal sotto attacco ma sventola ancora la bandiera Ucraina. Zelensky: «Insieme vinceremo di nuovo». russi sparano ad auto con civili: un morto Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 9 maggio 2022) Biden firma la legge per velocizzare l’invio di armi, oggi l’incontro con Draghi a Washington. L’acciaieria Azovstal sotto attacco ma sventola ancora la bandiera. Zelensky: «Insieme vinceremo di nuovo».sparano ad auto con civili: un morto

