Guerra Russia-Ucraina, De Luca: “Il segretario della Nato? Un semianalfabeta di ritorno” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Rimpiango Aldo Moro e Giulio Andreotti, i nostri grandi uomini di Stato che prima di aprire bocca conoscevano la storia dei Paesi e non erano semianalfabeti di ritorno come il segretario della Nato“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo all’assemblea di Confindustria Benevento, a proposito della gestione dell’Occidente della Guerra in Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) “Rimpiango Aldo Moro e Giulio Andreotti, i nostri grandi uomini di Stato che prima di aprire bocca conoscevano la storia dei Paesi e non erano semianalfabeti dicome il“. Lo ha detto il presidenteRegione Campania, Vincenzo De, intervenendo all’assemblea di Confindustria Benevento, a propositogestione dell’Occidentein. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

