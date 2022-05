Guerra Russia-Ucraina, Biden firma legge per velocizzare l’invio di armi a Kiev ispirata a misura anti Hitler (Di lunedì 9 maggio 2022) Un flusso continuo di aiuti finanziari e militari. Ma per rendere tutto più veloce il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato una legge per velocizzare l’invio di armi all’Ucraina. Una norma ispirata a una misura del 1941 usata, dal presidente Franklin Delano Roosvelt, per fornire equipaggiamenti ai britannici che combattevano contro Hitler. Nel giorno in cui la Russia ha celebrato nella piazza Rossa di Mosca la vittoria contro i nazisti durante la seconda Guerra mondiale, nello Studio Ovale l’inquilino della Casa Bianca ha firmato l’Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act. Norma approvata a stragrande maggioranza dal Congresso dieci giorni fa, ma che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Un flusso continuo di aiuti finanziari e militari. Ma per rendere tutto più veloce il presidente degli Stati Uniti, Joe, hato unaperdiall’. Una normaa unadel 1941 usata, dal presidente Franklin Delano Roosvelt, per fornire equipaggiamenti ai britannici che combattevano contro. Nel giorno in cui laha celebrato nella piazza Rossa di Mosca la vittoria contro i nazisti durante la secondamondiale, nello Studio Ovale l’inquilino della Casa Bianca hato l’Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act. Norma approvata a stragrande maggioranza dal Congresso dieci giorni fa, ma che ...

Advertising

martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - matteosalvinimi : “Non siamo in guerra contro la Russia”, dice Macron. Ha ragione. È ora di lavorare per la pace, e le armi allontana… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Delrio: “Draghi dovrebbe dire a Biden di abbassare i toni. Da uno scontro nucleare non ci sa… - EnricoBernasc10 : RT @JG12082385: Questa non è la 'guerra della Russia in Ucraina', ma degli Stati Uniti che hanno organizzato in Ucraina un colpo di stato n… - Stefano_Lupus : RT @Gitro77: A vedere come l'Europa sta celebrando il #VictoryDay sembra quasi che la Seconda Guerra Mondiale sia stata combattuta contro l… -