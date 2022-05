Guerra Russia-Ucraina, ancora missili su Odessa. Putin alla parata del 9 maggio: “Attacco perché l’Occidente voleva invaderci”. Il Pentagono: “Parole ridicole” (Di lunedì 9 maggio 2022) Biden firma la legge per velocizzare l’invio di armi. Il presidente russo nelle celebrazioni per il Giorno della vittoria: «L’intervento è stato preventivo». Zelensky: «Il cammino è difficile ma vinceremo». Scholz: «Armi a Kiev? Mosca non ha lasciato scelta» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 9 maggio 2022) Biden firma la legge per velocizzare l’invio di armi. Il presidente russo nelle celebrazioni per il Giorno della vittoria: «L’intervento è stato preventivo». Zelensky: «Il cammino è difficile ma vinceremo». Scholz: «Armi a Kiev? Mosca non ha lasciato scelta»

