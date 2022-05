Guerra interna nel M5S sulla raccolta firme contro il termovalorizzatore: “Ecomostro” (Di lunedì 9 maggio 2022) Il tema del nuovo inceneritore a Roma rischia di creare l'ennesima spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle, rinfocolando i dissidi tra le varie anime che compongono il M5S romano. Da una parte il gruppo pentastellato in Campidoglio e la Lista Civica Raggi, che annunciano il via alla raccolta firme per bloccare la costruzione del nuovo termovalorizzatore e, contestualmente, «lo studio di un'azione legale nei confronti del Campidoglio» per fermare il progetto annunciato dal sindaco del Pd Roberto Gualtieri. Dall'altra l'assessora M5S alla Transizione ecologica in Regione Lazio, Roberta Lombardi, che interpellata dall'Adnkronos sconfessa l'iniziativa annunciata oggi dalla Lista che fa capo all'ex sindaca capitolina Virginia Raggi, sua storica ‘rivale'. In una nota i gruppi capitolini M5S e LcR ribadiscono il loro no ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Il tema del nuovo inceneritore a Roma rischia di creare l'ennesima spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle, rinfocolando i dissidi tra le varie anime che compongono il M5S romano. Da una parte il gruppo pentastellato in Campidoglio e la Lista Civica Raggi, che annunciano il via allaper bloccare la costruzione del nuovoe, contestualmente, «lo studio di un'azione legale nei confronti del Campidoglio» per fermare il progetto annunciato dal sindaco del Pd Roberto Gualtieri. Dall'altra l'assessora M5S alla Transizione ecologica in Regione Lazio, Roberta Lombardi, che interpellata dall'Adnkronos sconfessa l'iniziativa annunciata oggi dalla Lista che fa capo all'ex sindaca capitolina Virginia Raggi, sua storica ‘rivale'. In una nota i gruppi capitolini M5S e LcR ribadiscono il loro no ...

