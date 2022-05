Guerra in Ucraina, Zelensky: “Putin sta ripetendo gli orribili crimini di Hitler. È stato maledetto da milioni di antenati” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Solo un pazzo può sperare di ripetere 2194 giorni di Guerra. Quello che sta ripetendo oggi gli orribili crimini del regime di Hitler, seguendo la filosofia nazista e replicando tutto quello che hanno fatto. È condannato. Perché è stato maledetto da milioni di antenati quando ha iniziato a imitare il loro assassino. E allora perderà tutto”. È quanto ha detto dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video girato in occasione della Giornata della Vittoria sul nazismo (leggi l’articolo), senza mai nominare direttamente il presidente russo Vladimir Putin (leggi tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). Guerra in Ucraina, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) “Solo un pazzo può sperare di ripetere 2194 giorni di. Quello che staoggi glidel regime di, seguendo la filosofia nazista e replicando tutto quello che hanno fatto. È condannato. Perché èdadiquando ha iniziato a imitare il loro assassino. E allora perderà tutto”. È quanto ha detto dice il presidente ucraino, Volodymyr, in un video girato in occasione della Giornata della Vittoria sul nazismo (leggi l’articolo), senza mai nominare direttamente il presidente russo Vladimir(leggi tutti gli articoli sullain).in, ...

